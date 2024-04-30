Silivri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı: 1'ağır 6 yaralı
İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Giriş: 30.04.2024 - 09:08 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:10
Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan bir servis minibüsü saat 07.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı'nda karşı yönden gelen midibüsle çarpıştı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ