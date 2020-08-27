Olay, akşam 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Gezintiye çıkan 70 yaşındaki Behzat Engin dengesini kaybederek 60 metre yükseklikteki falezlerden denize düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamı bulmak için İBB Silivri İtfaiye ekipleri botla denize açıldı. DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından 70 yaşındaki yaşlı adamın deniz kenarında cansız bedenine ulaşarak karaya çıkartırdı.

İncelemelerin ardından Ergin'in cansız bedeni Yenibosna Adlı Tıp Kurum'una sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.