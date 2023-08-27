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        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de büfeye silahlı saldırı! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Silivri'de büfeye silahlı saldırı! 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        İstanbul'un Silivri ilçesinde bir büfede yaşanan silahlı saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:20
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        Silivri'de büfeye silahlı saldırı
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        Silivri'de iddiaya göre, içki almak için büfeye gelen 2 kişi saatin geç olması nedeniyle kendilerine satış yapılmayınca sinirlendi. Market çalışanıyla 2 şüpheli arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra kalabalık bir grupla büfeye geri gelen şüphelilerden biri elindeki silahla hem market çalışanına hem de çevrede bulunanlara ateş açtı. Silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Silivri'de iddiaya göre, içki almak için büfeye gelen 2 kişi saatin geç olması nedeniyle kendilerine satış yapılmayınca sinirlendi. Şüpheli bir kişi, büfe sahibinin yerine bakan çalışanla gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrası büfeden ayrılan 2 şüpheli kalabalık bir grupla büfeye geldi.Tüfekle ve silahla olay yerine geri gelen şüphelilerden 1'i elindeki silahla hem markete hem de çevredekilere ateş açtı.

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        GERGİNLİK TARTIŞMAYA YOL AÇTI

        Olay, 16 Ağustos gecesi 00.20 sıralarında Fenerköy Mahallesi'nde bulunan bir büfenin önünde yaşandı. Büfeye gelen 2 kişi kendilerine içki satışı yapmayan market çalışanıyla gerginlik yaşadı. Gerginlik kısa sürede tartışmaya dönüştü. Olay yerinden ayrılan 2 şüpheli bu kez tüfek ve silah alarak, kalabalık bir grupla büfeye geri geldi. Şüphelilerden 1'i market sahibinin yerine bakan çalışana ve çevredekilere silahla ateş açtı. Olayda 43 yaşındaki Soner Azsöz ile 1 kişi daha yaralandı. 5 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan 2 kişi özel bir hastanede tedavi altına alındı. Saldırıda ağır yaralanan Soner Azsöz yoğun bakımda tedavi gördü. Silahlı saldırıda ayağından yaralanan diğer kişinin sağlık durumunun ise, iyi olduğu öğrenildi.

        5 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayla ilgili aranan 5 şüpheli Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Adliye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "OLAYLA İLGİM YOKTU ARKADAŞA SELAM VERMEYE GELMİŞTİM"

        Silahlı saldırı sırasında ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi gören 43 yaşındaki Soner Azsöz "Hiç tanımadığım şahıslar tarafından hiç olayı bilmediğim halde ben gelmeden yarım saat önce market önünde bir olay çıkmış. Ben markete gittiğimde çok sevdiğim bir kardeşim Doğan'ı gördüm, 'Kardeşim nasılsın?' dedim, o da ' İyiyim abi' demeye kalmadı bir grup tarafından yaklaşık 4-5 kişi bir baskın yaşadık. Şaşırdım başta. Olayla ilgi yakından ve uzaktan hiçbir alakamız yok. Çocuğa başladılar sıkmaya bende dedim ki; 'Arkadaşlar yanlışınız var biz değiliz aynı kişiden bahsetmiyorsunuz' . Bunları demeye kalmadan bir bana sıktı; 3 kere Doğan'a sıktı ayağından vurdu. Ben de dayanamadım boşa, havaya 3 el ateş ettim. Ben yara aldım. Yoğun bakıma kaldırıldım zor zamanlar atlattım. İlk uyandığımda beşinci gün denilince şaşırdım.Beş gün uyumuşum. Yoğun bakımda da 2-3 gün yatmışım herhalde hatırlamıyorum.Aniden oluşan ve benimle ilgisi olmayan bu olaydan çok mutsuzum.Adamda silah vardı ben de sadece korkutmak amaçlı yaptım. Kameralarda her şey görülüyor zaten.Ben değilim biz değilim demiş olmama rağmen hiçbir şeye aldırış etmiyorlar.Başladılar sıkmaya sağa sola. Şikayetçi olacağım ben tanımıyorum ilgim yok.Herkes cezasını çekecek " dedi.

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        #Silivri
        #haberler
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