Silivri'de şüpheli ölüm

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İmalat Sokak'ta bulunan 10 katlı apartmanın 6. katındaki dairede yaşandı.

Bir haftadır kendisinden haber alamayan Serdar Özgen'in yakınları yaşadığı adrese geldi. Evden gelen ağır koku nedeniyle, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla Özgen'in yaşadığı daireye girdi. Polis ve yakınları, eve girdiğinde Özgen'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Özgen'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.