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        Haberler Gündem Silivri'de 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        Silivri'de 4'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

        İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan binanın 4'üncü katından düşen 59 yaşındaki Gülsüm Sokur kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:20
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        4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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        Silivri'deki olay saat 16.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Hüseyin Tufan Sokakta meydana geldi.Binanın 4'üncü katında oturan Gülsüm Sokur, henüz bilinmeyen bir neden pencereden düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sokur, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Sokur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Silivri
        #Gülsüm Sokur
        #haberler
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