Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! - Öne çıkan haberler

Şantiyedeki silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! Maaşını alamadığını iddia etti

İstanbul'da, bir inşaat firmasından silindir çalındı. Firma yetkililerinin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis tarafından yakalanan şüphelilerden biri inşaat firmasında çalışan işçi çıktı. İşçinin silindiri maaşını alamadığı için çaldığı öne sürüldü

Giriş: 22.01.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Silindir çalındı, zanlı işçi çıktı! - Öne çıkan haberler
DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, polise başvuran bir inşaat firmasının yetkilileri şantiyelerindeki silindirin çalındığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada iş makinesinin çalındığı anların güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit etti. Görüntüleri inceleyen ekipleri, silindirin bir TIR'a yüklenerek çalındığını gördü.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada plakasını aldıkları TIR'ı takip ederek şüphelilere ulaştı. Şüpheliler G.A., A.D.(27), ve G.K.(27) gözaltına alındı.

Şüphelilerden G.A.'nın inşaat firmasında çalıştığı ve maaşını alamadığı iddiasıyla silindiri çaldığı öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine geçen düğün
Azılı çete liderinin inanılmaz oyunu! Suç tarihine geçen düğün
Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
Küçükçekmece Gölü'nde şüpheli ölüm
Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla operasyon!
Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim
Cesetleri arkeologlar bulmuştu! 76 yaşındaki zanlı: Katil ben değilim

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.