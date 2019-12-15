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Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri, Çevre ve Sağlık Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde ilginç bir eyleme sahne oldu.

Şilili kadınların dünyaya yaydığı, kadına şiddete karşı “Las Tesis” dansı, geçen hafta sonu diğer dünya kentlerin de olduğu gibi İstanbul Kadıköy’de de yapılmak istenmiş ve polis tarafından izin verilmemişti.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN LAS TESİS PERFORMANSI

Oturum esnasında CHP Milletvekili Sera Kadıgil’in öncülüğünde 'Las Tesis' performansı sergilendi. Meclis'te CHP sıralarında oturan kadın milletvekilleri polis müdahalesini protesto etmek için kadınların gözaltına alınmasına neden olan sözleri tekrarlayarak sıralara vurdu. Kadın vekiller mor fular takarken arka sıralarda oturan CHP'li vekillerin ellerinde cinayete kurban giden kadınların resimlerinin olduğu da görüldü.

"ÖLEN TÜM KADIN ARKADAŞLARIMIZ İÇİNDİ"

CHP'li kadın vekiller İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Ölen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak" diyerek protestoyu gerçekleştirirken, protestonun ardından ise, "Kaybettiğimiz tüm kadın arkadaşlarımız içindi" açıklamasında bulundu.