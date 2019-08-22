İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM),WinGlobal projesinin ilk mezunlarını Silikon Vadisi’ne gönderiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mezuniyet etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bilgiyi Ticarileştirme Merkezimiz, WinGlobal Projesi ile global hedeflerine, uluslararası projelerine bir yenisini eklemiştir. Projemiz, global startupların Türkiye’den çıkmasına destek olma hedefine bizi bir adım daha yaklaştırmıştır" dedi.

'YETENEKLERİ KÜRESEL LİGE HAZIRLIYORUZ'

Avdagiç, İTO'nun bilginin ticarileşmesini çok önemsediğini belirterek, bunu konuyu faaliyetlerinin odak noktasına yerleştirdiklerini söyledi.

Bilginin ve yeniliklerin ticarileşmesinin, üretimin parçası haline gelmesinin ekonomik büyümeyi sağlayan en kritik girişimcilik faaliyeti olduğunu ifade eden Avdagiç, "Yenilikçi fikirleri teşvik etmezseniz, onları pazarla buluşturmazsanız, başka ülkelerin ve global şirketlerin pazarı haline gelirsiniz. Sizin çok önemli fikirleriniz olabilir, ama siz bunu geliştirmeyi bilmiyorsanız, korumayı bilmiyorsanız, hepsinden de önemlisi pazara girişinin nasıl olacağını bilmiyorsanız, gerçekten işimiz zor. İşte biz Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde bunu yapıyoruz. İçimizdeki yetenekleri, fikir sahiplerini küresel ve evrensel bir lige hazırlıyoruz" ifadesini kullandı.

Fikir sahibi olmanın sanılanın aksine tekil bir eylem anlamı taşımadığını vurgulayan Avdagiç, "Tam tersine, fikir sahibi olmak, toplu bir eylemdir. Girişimcilik rüzgarının olmadığı durumlarda, fikirler cılız çıkışlar olarak kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla biz İstanbullu paydaşlarımızla girişimcilik için toplu bir çalışmanın gayretinde olduk ve olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ilk etabına kabul edilen 20 girişim 16 hafta boyunca yoğun bir programdan geçirildi. Programda, girişimcilerin bir ürün geliştirmesine değil, iş modellerine odaklanılması hedefleniyor.

16 hafta sonunda tüm süreçleri başarı ile tamamlayan 8 girişim, "WinGlobal Sahne" etkinliğiyle yatırımcılarla buluştu. Etkinlikte sahne alan girişimlerden 5'i İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ABD'deki Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı.

Silikon Vadisi'nde BTM tarafından düzenlenecek etkinlikle, başarılı girişimciler ABD'deki melek yatırımcılara projelerini sunma imkanı bulacak.

'İSTANBUL'U ÇEKİM MERKEZİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye’deki startup sayıları çok hızlı bir şekilde artacağını ümit ettiğini dile getiren Avdagiç, "Bu konuda ülkenin katma değerine ciddi bir şekilde katkı yapacaklar. Bizden kat kat küçük ülkeler, sadece startupların vasıtasıyla her sene ülkeye 10 milyar dolar gelir getiriyorlar. Biz bu konuda iyi bir alt yapı oluşturup, gençlerimizin bu işi başarabilecekleri konusunda onları heyecanlandırmaya çalışıyoruz. Türkiye’yi ve özellikle İstanbul’u startup konusunda çekim gücü yapmaya çalışıyoruz. Bir çekim merkezi yaparsanız, sizin dışınızdaki birçok ülkelerden de buraya gelirler” şeklinde konuştu.