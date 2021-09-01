Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro, AA'yı ziyaret etti

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Büyükelçi Castro'yu, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Karagöz, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Castro'yu konuk etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Şili arasında birçok iş birliği alanının olduğunu kaydeden Karagöz, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde AA başta olmak üzere medyanın üstlendiği rolün önemine değindi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları ile AA Haber Akademisi hakkında bilgi verdi.

Karagöz de AA Haber Akademisinin düzenlediği "Savaş Muhabirliği Eğitimi"nden bahsederek Şilili gazetecileri de bu eğitimde görmek istediklerini söyledi.

Şili'de AA'nın 9 serbest muhabiri olduğunu aktaran Karagöz, gelecekte bu ülkede kalıcı bir temsilcinin bulunması temennisini dile getirdi.

Büyükelçi Castro da iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinde medyanın üstlendiği rolün önemine değinerek AA'nın haber çalışmalarını beğenerek takip ettiğini söyledi.

Türk dizilerinin ülkesinde yaygın olduğunu belirten Castro, Şili'de kasımda yapılacak genel seçimler ve anayasanın yeniden yazılması süreci hakkında Karagöz'e bilgi verdi.

Büyükelçi Castro, Şili'den gazetecilerin AA Haber Akademisinin "Savaş Muhabirliği Eğitimi"ne katılımını sağlamak için çalışacaklarını dile getirdi.

Karagöz, görüşme sonunda Büyükelçi Castro'ya hediye takdim etti.