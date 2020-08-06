Şili'nin Ankara Büyükelçisi Andreya, Kovid-19 salgını tecrübelerini anlattı:

AA

Andreya, AA muhabirine, Kovid-19 salgını süresince Ankara'daki evinde geçirdiği zamanı ve iki ülkenin pandemiye karşı gösterdiği mücadeleyi değerlendirdi.

Karantinadan önce başkenti çok iyi tanımadığını belirten Andreya, "Elçilik işlerinin yoğunluğu nedeniyle başkentte çok fazla yer tanımıyordum. Bu süreçte, Ankara sokaklarında yürümeyi çok sevdim aynı zamanda Atatürk mozolesini ziyaret ettim. Markete bizzat kendim gidip alışveriş yaptım." ifadesini kullandı.

Andreya, İstanbul'a salgından önce gittiğini, Ankara'ya ise ilk kez geldiğini anlatarak, "Ankara değişik bir şehir, insanını çok dost canlısı buldum. Şili'nin başkenti Santiago'ya benzemiyor, daha çok yeni bir yer gibi. İstanbul, tarihi yapısıyla başlı başına harika bir kent." diye konuştu.

- "Şili, yurt dışındaki vatandaşlarıyla iletişim halindeydi"

Salgın döneminde ülkesinin yurt dışındaki vatandaşlarıyla ilgili yaptıklarına değinen Andreya, şunları söyledi:

"Merkezi hükümet, ülke dışındaki vatandaşlarımızın vatana dönmelerinde destek verdi. Büyükelçilikler ve konsolosluklar aracılığıyla vatandaşlarımızla sürelik iletişim halindeydik. Türkiye'de az sayıda insanımız vardı, bunlar turist ve burslu öğrencilerdi. Onlara ulaştık ve ne tür ihtiyaçları olduğunu sorduk. Burada kalanlara finansal katkıda bulunduk. Geri kalanların ise Hamburg üzerinden ülkemize dönmelerini sağladık."

Andreya, ülkesinde ilk Kovid-19 vakasının İtalya'dan gelen bir çiftte görüldüğünü anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İlk vakanın tespit edilmesinin ardından sınırlar hemen kapatıldı. Şehirler arası geçişler de kısmi olarak kapatıldı. Şili, mayısa kadar başarılı bir performans gösterdi ancak 1 günde 6 binden fazla vaka kayıtlara geçince, haziran ortasında daha güçlü önlemler devreye alındı ve kentler arası geçiş kapatıldı. Vakaların yüzde 70'i Santiago'dadır bundan dolayı tüm şehir, 2 ay boyunca karantinada kaldı." diye konuştu.

- "En yaygın vakalar göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerden"

Son yıllarda Venezuela ve Haiti'den çok göç aldıkları bilgisini paylaşan Andreya, "Şu anda en yaygın vakalar, göçmen nüfusunun oldukça yoğun olduğu bölgelerden geliyor. İnsanlar birbirine çok yakın ve bitişik yaşıyor. Bu yüzden bu kişiler, sosyal mesafe tedbirlerini uygulamada yeterince yol alamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Andreya, Şili'de devletin ve sağlık kuruluşlarının salgınla mücadele kapsamında solunum cihazları satın aldığını, ülkesine Asya ülkelerinden tıbbi malzeme yardımı yapıldığını vurguladı.

Ülkesinde devlet ve özel hastanelerin pandemiye karşı iş birliği içinde çalıştığına işaret eden Andreya, şehirlerdeki hastanelerde doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştığında hastaların başka illere nakledildiğini dile getirdi.

- "Türk hükümeti, büyük çaba harcadı"

Andreya, devletin 3 ay kapalı kalan turizm ve ticaret sektöründe çalışan kişilerin işsiz kalmaması için sağlık sigortalarını ödemeye devam ettiğini vurgulayarak, bu sürede çeşitli tedbirler alındığını belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesini akıllı şekilde kontrol altına aldığının altını çizen Andreya, şunları kaydetti:

"Türk hükümeti ülkeyi tamamen kapatmadı fakat virüsün hayatımızdaki varlığını hatırlatmak için büyük çaba harcadı. Örneğin Antalya'ya gittiğimde havaalanında şunu fark ettim; her yerde dezenfeksiyon noktaları vardı ve salgına karşı duyarlı olmamız gerektiğine yönelik özel bir dikkat gösterilmişti."