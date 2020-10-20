Şili, Ekvador ve Bolivya'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

AA

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 702'ye çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1099 artışla 493 bin 305'e, iyileşenlerin sayısı 494 bin 478'e ulaştı.

- Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 404'e yükseldi.

Vaka sayısının 692 artarak 154 bin 115'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 134 bin 187 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

- Bolivya

Bolivya basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 21 artarak 8 bin 502'ye, vaka sayısı da 119 artışla 139 bin 890'a ulaştı.

Ülkede toplam 104 bin 957 kişi iyileşti.