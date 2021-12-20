Şili, devlet başkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti

Şili, devlet başkanını seçmek için ikinci kez sandık başına gitti

AA

Yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla bitti.

Sandıkların kapanmasına kısa bir süre kala Şili Seçim Servisi (Servel), Twitter hesabından oy kullanma merkezlerinde sırada bekleyen kişiler bulunduğu müddetçe kayıtlı oldukları sandıkların kapanmayacağını ve sırada bekleyen vatandaşların saat 18.00'i geçse bile oy kullanabileceğini duyurdu.

Genel olarak barışçıl bir atmosferde geçen seçim gününde, başta başkent Santiago ve çevresi olmak üzere yeterli toplu ulaşım araçlarının hizmet vermemesinden şikayet edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde halkın otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Kayıtlı 15 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Şili'de ikinci tur devlet başkanlığı seçimleri için ülke çapında 46 binden fazla sandık kuruldu.

KAST VE BORIC YARIŞIYOR

Ülkede 21 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 barajına ulaşamaması sebebiyle, en yüksek oyu alan iki aday, ikinci tur seçimlerinde karşı karşıya geldi.

Yüzde 47 katılımın olduğu ilk tur seçimde, Cumhuriyetçi Parti'nin sağ görüşlü adayı Jose Antonio Kast yüzde 27,9 oy almış; onu, yüzde 25,8 oyla "İtibarı Destekliyorum" ittifakının adayı sol görüşlü Gabriel Boric takip etmişti.