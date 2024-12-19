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        Haberler Dünya Şili Devlet Başkanı Boric, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu belirtti | Dış Haberler

        Şili Devlet Başkanı Boric, Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu belirtti

        Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:40
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        Boric: Netanyahu savaş suçlusu
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        Başkent Santiago'daki Filistin Stadyumu'nda düzenlenen "Filistin Noel'i Beytüllahim'den Şili'ye Umut Işığı" etkinliğine katılan Boric, Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle Netanyahu'yu hedef aldı.

        Boric, "İnsanlığın savunulmasında yarım tedbirlere yer yoktur. İnsanlığı savunmak için bugün burada toplandık. Sadece Gazze'deki olanlardan değil, aynı şekilde Batı Şeria'da olup bitenlerden de acı duyuyoruz ve sarsılıyoruz." dedi.

        Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu vurgulayan Boric, "Barbarlık türleri arasında seçim yapmak zorundaymışız gibi görünüyor ancak seçim yapmak zorunda değiliz. Ben insanlığı tercih ediyorum ve Binyamin Netanyahu'nun yaptığı bir savaş suçudur, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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        Boric, Noel'in önemine de vurgu yaparak şunları söyledi:

        "Noel, dünyanın her yerinde dayanışma ve insan onuruna saygı gibi temel değerlere olan bağlılığımızı yenilemeye davet ediyor. Pasif izleyiciler olmayacağız. Çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve her yaştan masum insanlara karşı bilinçli olarak yöneltilen bu kadar çok adaletsizlik ve acıya seyirci kalmadık, kalmayacağız."

        Şili Devlet Başkanı Boric, barış çabalarının iki katına çıkartılması gerektiğini dile getirdi.

        Şili'deki Filistin Topluluğu, bu geleneği 2021'den beri kutluyor. Şili'de yaklaşık 500 bin Filistin asıllı kişinin yaşadığı biliniyor.

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