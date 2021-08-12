Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

Kart, o dönem İngiliz donanmasında görev yapan Neil Crocker, kayınpederine yollamıştı. İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan Crocker'ın kayınpederine yeni ulaştı.

12.08.2021 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
- BBC
Kart, 1991'de Şili'den yollandı.

Neil Crocker, İngiliz Donanması'nda görev yaparken HMS Cumberland gemisiyle Falkland Adaları'ndan döndüğü sırada, 1991 yılında Şili'den ülkesine bir kart gönderdi.

Kart, Crocker'ın İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan kayınpederinin posta kutusuna yeni ulaştı.

HMS Cumberland, Falkland Adaları'ndaki üç aylık bir görevden dönüyordu ve Şili'deki kıyı kenti Valparaiso'da beş gün demirlemişti.

Neil Crocker, kartı yolladığını "hayal meyal" hatırladığını ve "havanın ve kumsalın çok güzel olduğundan" bahsettiğini söyledi.

Crocker, "Eve birkaç kart yollamıştım ve bir daha aklıma bile gelmedi" dedi.

- BBC
Neil Crocker kartı yeniden görünce şaşırdığını söyledi.

Crocker 89 yaşındaki kayınpederinin kartı alınca biraz kafasının karıştığını belirtti.

Kartta "Londra 1991" damgası bulunuyor, bu da aslında İngiltere'ye zamanında gönderildiğini gösteriyor.

Crocker, "30 yıl boyunca bir posta ayırma ofisinde bir köşede duyordu ve en nihayetinde adrese ulaştı. Gerçekten kayda değer bir hikaye" dedi.

- BBC
Crocker kartı, o dönem kız arkadaşı olan eşinin anne ve babasına göndermişti

Kartta 22 pencelik pul bulunuyor ve üç adet de iğne deliği var. Yani kart bir yerlerdeki panoda asılı kalmış olabilir.

Crocker da "Kartın nerelere gittiğini hiç bilemeyeceğiz. Bu bir gizem" diye konuştu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yangınlara dikkat çekmek için yaptı
Yangınlara dikkat çekmek için yaptı
Yeni imajı şaşırttı! 'Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı'
Yeni imajı şaşırttı! 'Esmerlerin sarışın olması yasaklanmalı'
Çok acı açıklama... Cesedi o halde görünce inanmadılar
Çok acı açıklama... Cesedi o halde görünce inanmadılar
Aleyna Tilki'nin annesi yine yaptı yapacağını...
Aleyna Tilki'nin annesi yine yaptı yapacağını...
Zambiya sandık başında
Zambiya sandık başında
Asansör faciası! 2 aylık bebeğin feci sonu
Asansör faciası! 2 aylık bebeğin feci sonu
KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?
KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı?
MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz
MSB duyurdu! Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.