İstanbul Ümraniye’de yakalanan iki hırsızın Şili uyruklu olduğu ortaya çıktı - Gündem haberleri

İstanbul Ümraniye’de yakalanan iki hırsızın Şili uyruklu olduğu ortaya çıktı - Gündem haberleri

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Akılalmaz olay 4 gün önce Ümraniye’de meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, banka şubesine 200 bin TL para yatırmak için gelen E.E., ön koltuğa bıraktığı paranın bulunduğu poşetin yerinde olmadığını gördü.

İKİ HIRSIZ YAKALANDI Paranın çalındığını fark eden E.E. soluğu poliste aldı. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir şüphelinin parayı alıp araçla kaçtığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şüpheli yakalandı.

HIRSIZLAR ŞİLİ UYRUKLU ÇIKTI Yakalanan Fabian O.P.G.(40) ile Patricio E.R.V. (42) adlı şüphelilerin Şili uyruklu olduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Şili’den geldikleri tespit edilen şüphelilerin üzerinde 9 bin TL ve 855 dolar ele geçirildi. Soruşturmanın ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.