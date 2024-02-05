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        Haberler Dünya Şili'deki felakette can kaybı artıyor

        Şili'deki felakette can kaybı artıyor

        Güney Amerika ülkesi Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 112'ye çıktığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:16
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          BBC'nin haberine göre, Şilili yetkililer, Valparaiso kentinde süren yangınlar da hayatını kaybedenlere ilişkin açıklamada bulundu.

        • 2

          Yetkililer, yangınlarda en az 112 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin ila 6 bin evin hasar gördüğünü kaydetti.

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          Sağlık Bakanlığı da alarm durumuna geçtiklerini belirterek, hastanelere acil olmayan ameliyatların ertelenmesi çağrısında bulunarak, sahra hastanelerinin kurulması yetkisi verdi.

        • 4

          İçişleri Bakanı Carolina Toha, ulusa seslenişi sırasında, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

          Toha, 1400 itfaiyecinin yanı sıra acil durum hizmetleri ile askeri personelin de görevlendirildiğini ve yangının sebebinin araştırıldığını ifade etti.

        • 5

          Hükümet, yangından etkilenen bölgelere seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

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          Şili'deki yangınlar

          Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

          Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

        • 7

          İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.

          Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.

        • 8

          Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

          Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.

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