Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Amerika Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 99'a yükseldi

        Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 99'a yükseldi

        Şili'de, ülkenin orta ve güney bölgelerinde bir faciaya dönüşen orman yangınlarında can kaybı 99'a yükseldi. İtfaiye ekiplerinin 40 yangını kontrol altına aldığı, 29 orman yangınıyla mücadelenin sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 06:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 07:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şili'de orman yangınları: Can kaybı 99'a yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

        AA'nın CNN'e dayandırdığı habere göre, Şilili yetkililer, yangınlardan en çok etkilenen bazı bölgelerdeki olağanüstü hal (OHAL) kapsamının genişletildiği bilgisini paylaşarak, yaşamını yitirenlerin sayısının 99 olarak güncellendiğini açıkladı. Yetkililer ayrıca, Valparaiso'daki orman yangınlarında yaklaşık 1400 evin hasar gördüğünü aktardı.

        BORIC: ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

        Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, koşullar göz önüne alındığında yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının artacağını, pazartesi ve salı günlerini, hayatını kaybedenler için Ulusal Yas Günü ilan edildiğini söyledi. Yangınlardan etkilenen bölgelere askeri birliklerin konuşlandırılacağını ifade eden Boric, ihtiyaç olan tüm kaynakların hazır bulundurulacağını belirtti.

        29 ORMAN YANGINIYLA MÜCADELE EDİLİYOR

        İçişleri Bakanı Carolina Toha ise itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetti.

        Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı belirtilmişti.

        Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

        Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya hesabından, orman yangınları nedeniyle OHAL ilan ettiklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı Toha da bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #şili
        #haberler
        #güney amerika
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
        Asker eğlencesi dönüşünde kaza yaptılar: 2 ölü, 1 yaralı
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        Bakan Fidan'dan ABD İran çatışması yorumu
        "Soytarılık!"
        "Soytarılık!"
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        NATO: Rusya askeri bir tehdit değil
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        "Semih'i elimizde tutamayız"
        Semih fırtınası!
        Semih fırtınası!
        Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine tepki
        Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine tepki
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        Sanal oyunda Çin'i 'hayali düşman' ilan ettiler
        "Bir yıldız doğuyor"
        "Bir yıldız doğuyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Habertürk Anasayfa