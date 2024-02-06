Şili'deki felakette can kaybı artıyor
Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 123 kişi hayatını kaybetti.
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Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında 123 kişi hayatını kaybetti.
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Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Marın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana gelirken, 15.000'den fazla ev yangında kullanılamaz hale geldi.
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Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.
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Şili'deki yangınlar
Yerel basında çıkan haberde, Valparaisoya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.
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Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.
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İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.
Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.
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Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.
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Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.