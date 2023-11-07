Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Şili'de yangın faciası: 14 Venezuelalı göçmen öldü

        Şili'de yangın faciası: 14 Venezuelalı göçmen öldü

        Güney Amerika ülkesi Şili'de iki binada çıkan yangın sonucu 8'i çocuk 14 Venezuelalı göçmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 07:05 Güncelleme: 07.11.2023 - 07:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şili'de yangın faciası: 14 Venezuelalı göçmen öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şili'nin Biobio bölgesine bağlı Cerro Obligado mahallesinde, iki binada yangın çıktı.

        Olayda, 8'i çocuk 14 Venezuelalı göçmen yaşamını yitirdi. Şili medyası Mega'nın haberinde, iki binada yoğunluklu olarak Venezuelalı ailelerin yaşadığı bildirildi.

        Çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği bölgede, yangının nedeninin araştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

        AA'nın haberine göre; Şili'de ciddi miktarda Venezuelalı göçmenlerin yaşadığı biliniyor. Ülkede, 17 Kasım 2021'de de bir evde çıkan yangında Venezuela uyruklu 4 kişi hayatını kaybetmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #şili
        #Venezuela
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile görüştü
        Siirt'te feci kaza!
        Siirt'te feci kaza!
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Gutteres, Gazze'ye 1,2 milyar dolarlık insani yardım çağrısı başlattı
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Beşiktaş içeride başka dışarıda başka!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        G.Saray'ın Bayern 11'i netleşiyor
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Ahmet Nur Çebi açıklama yapacak
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Habertürk Anasayfa