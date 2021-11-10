Şili Devlet Başkanı'nın yolsuzluktan azline onay

Şili Senatosunda yaklaşık 22 saat süren oturumun ardından Pinera'nın azil işleminin başlatılması, 3 "çekimser" ile 67 "hayır" oyuna karşı 78 "evet" oyuyla Temsilciler Meclisinde kabul edildi.
Bu onayının ardından Senato'da oylanacak azil işleminin burada 3'te 2'lik çoğunluk tarafından kabul edilmesi durumunda Devlet Başkanı Pinera görevinden azledilecek.
43 üyesi bulunan Senatoda 24 koltuğa sahip muhalifler, Pinera'nın azil işlemini resmileştirmek için iktidar yanlısı 5 senatörün oyuna ihtiyaç duyacak.
Senatoda da onaylanması durumunda İçişleri Bakanının, ülkeyi 120 gün içinde devlet başkanlığı seçimine götürmesi gerekiyor.
Öte yandan Şili'de 21 Kasım'da devlet başkanlığı seçimi yapılacak.
BİR MİLLETVEKİLİ 15 SAAT KONUŞTU
Şili Sosyalist Partisi Milletvekili Jaime Naranjo, Temsilciler Meclisindeki oturumda, karantinada bulunan milletvekili Giorgio Jackson'un oylamaya yetişebilmesi için konuşmasını yaklaşık 15 saat uzattı.
Naranjo, konuşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben ona (Giorgio Jackson) oylamada hazır bulunabilmesi ve böylece azil işleminin onaylanması için bir dayanışma jesti yaptım. Eğer bir dayanışma jesti için beni etik kuruluna şikayet edeceklerse bu benim için onurdur." ifadesini kullandı.
Jackson, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış bir kişiyle temasta bulunduğu için pazartesi günü karantinada bulunuyordu.
Naranjo, konuşmasını uzatarak oylamanın salı günün ilk saatlerinde yapılmasını ve böylece Jackson'un oylamaya yetişebilmesini sağladı.
Pandora Belgeleri'nde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın hissedarı olduğu Dominga maden projesinin 2010'da 152 milyon dolara satışında usulsüzlük yapıldığı iddialarının yer alması nedeniyle Pinera hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Azil işlemi, Pinera'ya yöneltilen yolsuzluk iddialarının ardından "Devlet Başkanının anayasadaki dürüstlük ilkesini ihlal etmesi ve milletin onurunu ciddi şekilde tehlikeye atması" suçlamalarıyla Temsilciler Meclisine sunulmuştu.
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