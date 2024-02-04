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        Haberler BBC Diğer Şili'de orman yangınları: En az 51 kişi hayatını kaybetti, OHAL ilan edildi

        Şili'de orman yangınları: En az 51 kişi hayatını kaybetti, OHAL ilan edildi

        Şili'nin Valparaíso bölgesinde çıkan orman yangınları sonucu en az 51 kişi öldü. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Boric, yangınların söndürülmesi için "gerekli tüm kaynakları" seferber edeceğini söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.02.2024 - 15:55 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:55
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        Şili'de orman yangınları: En az 51 kişi hayatını kaybetti, OHAL ilan edildi
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        Şili'nin Valparaíso bölgesinde çıkan orman yangınları sonucu en az 51 kişi öldü. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Boric, yangınların söndürülmesi için "gerekli tüm kaynakları" seferber edeceğini söyledi.

        Afet bölgesini ziyaret eden Boric, OHAL sayesinde acil yardım ekiplerini bölgeye daha rahat ulaşabileceklerini söyledi.

        Arama kurtarma ekipleri afet bölgesine ulaşmakta zorlanıyor.

        EPA EPA

        Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric

        Şili İçişleri Bakanı Carolina Tohá ölü sayısının artacağını söyledi.

        Hükümet halka, orman yangınlarından etkilenen bölgelere gidilmemesi uyarısı yaptı.

        Henüz nedeni bilinmeyen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Ordunun da seferber edildiği yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 1400 itfaiye görevlisi katılıyor.

        Valparaiso'daki afetin, Şili'nin tarihinde en fazla can kaybına yol açan orman yangınları olduğu sanılıyor.

        EPAEPA

        Yangınlardan etkilenenlerin çoğu, yaz tatili için ülkenin sahil şeridine bulunanlar.

        Yaz aylarında birçok turistin ziyaret ettiği sahil kasabası Valparaiso, başkent Santiago'dan 116 kilometre uzakta.

        Şili Sağlık Bakanlığı daha önce bölgedekilere yönelik bir uyarı mesajı yayımlamıştı.

        Bakanlık ayrıca zorunlu olmayan ameliyatların ertelenmesini istemiş ve seyyar hastanelerin kurulacağını duyurmuştu.

        Üniversiteden mezun olmak üzere olan tıp fakültesi öğrencileri de, sağlık çalışanlarına yardımcı olmak üzere afet bölgesinde görevlendirilecek.

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