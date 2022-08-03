Atamaca Çölü'nde gizemli delik

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Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre, Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi (SERNAGEOMIN), Tierra Amarilla şehrindeki Atamaca Çölü'nde bir bakır madeninin yakınında ortaya çıkan, yaklaşık 32 metre genişliğinde ve iki katı derinliğindeki deliği araştırmak için bölgeye uzmanlar gönderdi.

Tierra Amarilla'da, Alcaparrosa madeninin yakınındaki deliğin çevresinde 100 metrelik bir güvenlik çemberi oluşturuldu.

Tierra Amarilla valisi Cristian Zuniga gazetecilere verdiği demeçte, oluşan deliğin eşi benzeri görülmediğini ve çökmenin nedeninin araştırıldığını söyledi.

Alcaparrosa madenini işleten Lundin Mining firması yaptığı açıklamada, deliğin altyapıya hiçbir zarar vermediğini ve tespit edildiği günden bu yana çukurun sabit kaldığını söyledi. Firma ayrıca, önlem almak amacıyla madenin bir kısmındaki çalışmaların askıya alındığını belirtti.

Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi Direktörü David Montenegro, uzmanların deliğin oluşmasındaki nedeni araştıracaklarını ve maden işçilerinin can güvenliğini korumak için tüm güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade etti.

* Bu haberin görseli Şili Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi'nden alınmıştır.