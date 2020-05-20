Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor

Ülkenin başkenti Santiago'daki Uluslararası Arturo Merino Benitez Havaalanı'ndan 8 Türk'ü taşıyan Neosair'e ait uçak, İtalya'ya gitmek üzere yerel saat ile 16.00'da havalandı.Vatandaşların, İtalya'ya vardıklarında Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçakla yurda dönmeleri sağlanacak.Mayıs ayının başında Arjantin'den yapılan tahliye uçuşuyla ülkede kalan 33 Türk vatandaşı yurda getirilmişti.

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