Güney Amerika ülkesi Şili'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Sağlık Bakanı Jaime Manalich, düzenlediği basın toplantısında başkent Santiago'nun 350 kilometre güneyindeki Talca şehrinde bir kişide Kovid-19'a rastlandığını duyurdu.

Ülkeye 25 Şubat'ta giriş yapan 33 yaşındaki hastanın yaklaşık 1 ay Güneydoğu Asya'da bulunduğu belirtildi.

Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti ve Arjantin'de görülmüştü.