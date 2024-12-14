Güney Amerika ülkesi Şili'de, 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Curico eyaletine bağlı Molina kenti olan 6,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 110 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. AA'nın haberine göre; yetkililer, deprem nedeniyle can kaybı ve hasar olmadığını belirtti.

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Sarsıntı, başkent Santiago başta olmak üzere Coquimbo, Araucania, Valparaiso, Libertador Gral ve Biobio'da hissedildi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.