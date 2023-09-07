Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

        Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem

        Şili açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şili'de 6,3 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Elqui eyaletine bağlı Tongoy sahil kasabası olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.48'de ve yerin 35 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

        Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

        Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Akrabasının düğününe gitmişti! Öldüren oyun!
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        İşte yılın futbolcusu adayları!
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Gabon'da alıkonulan cumhurbaşkanı serbest
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Habur'dan giriş yaptılar, 2.9 milyon TL cezayı yediler
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Habertürk Anasayfa