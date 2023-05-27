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Şile Seçim Sonuçları 2023: Şile Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Şile Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye'de devam eden seçim süreci, vatandaşların ikinci kez oy kullanmasıyla tamamlanacak. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber, başta Şile olmak üzere il il Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. İşte, Şile Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranında son durum...

Giriş: 27.05.2023 - 21:55 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 28 Mayıs günü tamamlanacak seçim süreci sonrası Türkiye, nihai cumhurbaşkanını seçecek. Saat 17.00'ye kadar devam edecek oy kullanma işlemi sonrası YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla ilçe ilçe seçim sonuçları açıklanacak. İşte 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Şile Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun güncel oy oranları...

  • ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Şile Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Şile Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ŞİLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Şile 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Şile Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Şile Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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