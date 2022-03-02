Toprak kaymasıyla ortaya çıktı! "Bu coğrafyada ilk kez rastlıyoruz"

İstanbul'un Şile ilçesinin yaklaşık 40 kilometre doğusundaki Büyükbucaklı Köyü sınırlarında, Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen yaklaşık 2 bin yıllık kiremit mezarlar bulundu.
DHA'nın haberine göre köyün sınırları içerisinde açılması planlanan taş ocağı için yapılan yol çalışması esnasında toprak kaymasıyla ortaya çıkan mezarların korunması için ilgili yerlere haber verildi.
Orta ve alt gelir düzeyindeki halkın tercih ettiği bu mezarların, definecilerin radarına girmeden koruma altına alınması isteniyor. Bölgede ilk kez rastlanan ve yamaçta yer alan bu mezarlardan bazıları toprak kayması nedeniyle kayboluyor.
"HİÇ RASTLAMADIĞIMIZ MEZAR ÇEŞİDİ"
Kiremit mezarları bulan köylülerin kendisine heyecan içinde haber verdiğini belirten Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, "Heyelan ve kaymalarla zaman içerisinde gün yüzüne çıkıyor. Bu coğrafyada bulunmayan ve hiç rastlamadığımız mezar çeşidi.
Bu mezarların Roma döneminde daha alt seviye insanların gömüldüğü mezarlar olarak görüyoruz. Kocaeli yarımadasında, bu coğrafyada böyle bir kiremit mezara rastlandığını bilmiyorum. Pamukova'da, Hendek'te bunlara rastlandığını okuduk ve gördük. Bu coğrafyada ilk defa rastlıyoruz ve bu bakımdan çok ilginç. Burası tarihe ışık tutacak bir buluş olacak" dedi.
"TURİZME KATKISI OLACAK"
Bir an evvel tecil ve tespitin yapılması gerektiğini dile getiren Evren, "Bu durumu Arkeoloji Müzesi'ne, 6 No'lu Koruma Kurulu'na bildirdik. Umarım yakın zamanda gerekli tespitler yapılır ve aynı zamanda bu yer Ağva'nın bir ziyaret noktası olarak turizmine katkısı olur. En kısa zamanda buraya ekip gönderileceği ve sonuç alınacağı belirtildi. Umarım tez zamanda bu işlemler biter" ifadelerini kullandı.
Evren, definecileri de şu sözlerle uyardı:
"Bunlar alt seviye ve zengin olmayan insanların mezarları, takı gibi şeyler bunlarda bulunmuyor. İnşallah onlar buraya gelmez ve burası korunup, güzel bir ziyaret noktası olur."
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