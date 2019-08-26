26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şile Karaburun mevkiinde yoğun mazot kokusundan rahatsız olan çevre sakinleri, kokunun geldiği yeri tespit ederek Karaburun kıyısına gitti. Sahile sızan yakıt görüntüsüyle karşılaşan çevre sakinleri ve balıkçılar, sızıntının 8,5 ay önce karaya oturan "Natalia" isimli kuru yük gemisinden kaynaklandığını iddia ettiler. Denizden çıkan yengeçlerin siyah renkli yakıta bulandıkları görüldü.
DHA'nın haberine göre Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı. Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8,5 aydır aynı noktada bulunuyor. Şile sahilinde Karaburun mevkii siyaha boyanırken çevre sakinleri bunun nedeninin gemiden sızan yakıttan olduğunu öne sürdü. Balıkçılar da geminin karaya oturduğu tarihten itibaren balık sayısının azaldığını söyledi. Balıkçılar gemiden kimyasal madde sızdığını da iddia etti. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin gemideki çalışmaları sürüyor.
"BU RESMEN BİR ÇEVRE KATLİAMI"
Çevre sakinlerinden Şaban Cingöz, geminin karaya oturduğu tarihten beri Karaburun mevkiinde balık bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Resmen bir kıyı faciası. Gemilerden gelen atıkları görüyorsunuz. Kıyılardaki bütün canlıları yok eden atık. Sizden başka kimse de ilgilenmedi şu ana kadar. Siz de gelmeseniz kimsenin belki haberi olmayacak. Büyük ihtimalle kıyıya oturan geminin atıkları. Görüyorsunuz geminin oksijen tüpleri burada. Geminin kendi malzemeleri. Ama ne ilgilenen var, ne bakan var. Burası 2 gündür böyle. Geçen gün büyük bir fırtına olmuştu. Fırtınayla beraber, görmüşsünüzdür geminin bir bölümü batmış vaziyette herhalde oradan içindeki malzemeyi mi patlattı ne olduysa, bütün sahil komple bu şekilde. Müthiş bir koku var. Köylere kadar mazot kokusu geliyor. Gece hanım dedi ki, 'Birisi mazot mu döktü yollara' geldim baktım buralar komple bu şekilde. Artık gemiyi kaldırsınlar. Kaldırmayacaklarsa bir çözüm bulsunlar. İçinde soda var, canlıları yok ediyor. Bu resmen bir çevre katliamı. Sodanın denize bir etkisi var ki, kıyılara balık gelmiyor. Biz de kıyı balıkçısıyız. Bekliyoruz" şeklinde konuştu.
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