Şile'de tekneler için fırtına uyarısı!

DHA

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; 06.09.2021 Pazartesi (yarın) ilk saatlerden itibaren Kuzey (Yıldız) ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden rüzgarların 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer kısa süreli (60-90 km/sa) şeklinde kuvvetli fırtına beklenmektedir." denildi.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada şu uyarılar yapıldı: "Genel avcılık sezonunun açılması ile birlikte denizlerimizde faaliyet gösteren ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan balıkçı teknelerimiz, spor/eğlence maksadıyla amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yapan özel teknelerimiz ve diğer teknelerimizin fırtına süresince denize açılmamaları, sahillerimizde denize girmek isteyen vatandaşlarımızın fırtına süresince denize girmemeleri can ve mal emniyeti açısından önemle rica olunur.

Şiddetli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanmaması maksadıyla tüm kurumlarımız tarafından gerekli önlemler alınmakta olup değerli vatandaşlarımızın bahse konu olumsuzların yaşanmaması için tedbirli olmaları gerekmektedir."

Açıklamada, "Bölgemizde meydana gelen hava olayları hava tahmin raporlarından ve sahada görevli kurumlarımızdan alınan bilgiler ile anlık takip edilmekte olup fırtınanın 08.09.2021 Çarşamba günü etkisini azaltacağı tahmin edilmektedir. Alınacak önlemler ve kıymetli vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.