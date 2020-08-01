Kurban Bayramı tatilini Şile'de geçirmek isteyen İstanbullular yollara düştü. Sabah saatlerinde Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşanırken araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şile yolunda denetim gerçekleştirdi. Karadan denetim gerçekleştiren ekiplere jandarma helikopteri de havadan destek verdi.
Jandarma helikopteri ayrıca sahil şeridinde de denetim yaptı. Şile'ye giden vatandaşların sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol edilirken, trafik ekipleri sürücülerin belge kontrollerini gerçekleştirdi.
Ayazma Plajı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle plaja giden yol zabıta ekipleri tarafından araç girişlerine kapatıldı.
Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ekipleri vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram etti. Şile otoyolunda yapılan denetim ve trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
"YOL ÇOK KALABALIK KEŞKE DÜN GELSEYDİK"
Ailesiyle birlikte günü birlik Şile'ye giden Hulusi Hararcı, "Şile'ye gidiyoruz. Akşam geç saate kadar orada olacağız. Biz ikinci gün kimse olmaz diye geldik. Yol çok kalabalık. Keşke dün gelseydik. Ben burayı ilk defa böyle görüyorum. Biz gittiğimiz yerde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Biz kamp yapacağız. Çocuklarımız da var. Onların da bizim de sağlığımız önemli. Herkesi de uyarıyorum. Sosyal mesafeye dikkat edelim" ifadelerini kullandı.
"KALABALIK AMA NE YAPALIM YANİ ÇOK SICAK"
Şile'ye gelen Hakan Tatlı, "Dün kurbanımızı kestik bugün de buraya geldik. Biz yoğunluktan aracımızı dışarı bıraktık. Plaja giriş kapalıydı. Arkadaşlarım ve çocuklarımla geldik. Biz kenardayız. Denizde de mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Kalabalık ama ne yapalım yani çok sıcak" diye konuştu.
"BENİM KORONAVİRÜSE KARŞI ENDİŞEM YOK"
Eşiyle Ümraniye'den Şile'ye gelen Murat Kahveci, "Millet haklı. Çünkü yaz mevsimi. Evde sıkılıyor ve daralıyoruz. Stresi sahilde atıyorlar. Benim koronavirüse karşı endişem yok" ifadelerini kullandı.
Caner Özgül, "Bayram tatili güzel geçiyor. Biz Pendik'ten geldik. Ailemle geldik. Biz erken geldik. Koronavirüse karşı endişe tabii ki var ama hava sıcak olduğu için yeni normale dönüldüğü için mesafeyi koruyarak bunu atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
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