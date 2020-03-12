"AİLELER İSTEDİĞİ İÇİN DÜĞÜN YAPIYORUZ"

Hiç gelinlik giyme hayalinin olmadığını söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

Benim hiç o tarz hayallerim olmadı. Ne gelinlik ne de düğün, bana kalsa düğün yapmayıda istemiyorum. Zaten Aileler istediği için düğün yapıyoruz.