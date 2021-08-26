Silaj boşaltırken damper faciası

Denizli'nin Çardak ilçesinde, mısır silajı boşaltırken damperin altında kalan Mehmet Birgi, hayatını kaybetti.

Olay, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır silajını boşaltmak isteyen Mehmet Birgi, kamyon damperinin altına girdi. Bu sırada dökülmesini bekleyen Birgi, damperin aniden inmesi sonucu şase ile damperin arasında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri Birgi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, bölgede çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra Birgi'nin cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı.