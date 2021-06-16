AA

Osmaniye Kurtuluş Mahallesi 7039 sokakta çıkan silahlı kavgada E.K'yi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli M.S.T, yaya olarak kaçarken Sami K. idaresindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla gasbetti.Polisin durumu öğrenmesi üzerine şüpheli M.S.T. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında M.S.T nin kullandığı kamyonet Kurtuluş Mahallesi 7001 sokakta önce yolu kapatmak isteyen 80 A 4830 plakalı resmi polis aracına, ardından 2 otomobille bir özel halk otobüsüne çarptı.Kazada polis otosunda bulunan bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru ile şüpheli M.S.T. ve diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Öte yandan bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı.