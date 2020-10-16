Silahlı ve bombalı eylem yapan suç örgütüne yönelik operasyon - İSTANBUL

AA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketine yönelik 20 Eylül'de yapılan silahlı saldırı ile yine aynı şirkete 4 Ekim'de yapılan bombalı saldırı olaylarına ilişkin çalışma başlattı.Polis, olay yeri çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri ile MOBESE kamera kayıtları incelemeye aldı.

Ekipler, bombalı eylemde kullanılan araç ile iki ayrı olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Polis, 13 Ekim'de Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, silahlı ve bombalı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. liderliğindeki suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K., F.Ç. yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.