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Haberler 2020 Tokyo Olimpiyatları

Silahlı soygunda yaralanan Kübalı boksör Cruz, üst üste olimpiyat şampiyonu oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 91 kiloda Kübalı Julio la Cruz, altın madalya kazandı

06.08.2021 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Silahlı soygunda yaralanan Kübalı boksör Cruz, üst üste olimpiyat şampiyonu oldu
AA

31 yaşındaki Julio la Cruz, finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden (ROC) Muslim Gadzhimagomedov ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kübalı boksör, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da altın madalyaya uzandı.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan la Cruz, 2014 yılında ülkesinde düzenlenen silahlı soygunda kalçasından yaralanmıştı.

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