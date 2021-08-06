31 yaşındaki Julio la Cruz, finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden (ROC) Muslim Gadzhimagomedov ile karşılaştı.

Rakibini 5-0 mağlup eden Kübalı boksör, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da altın madalyaya uzandı.

Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan la Cruz, 2014 yılında ülkesinde düzenlenen silahlı soygunda kalçasından yaralanmıştı.