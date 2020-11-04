Silahlı saldırıya uğrayan motosikletli kurye hayatını kaybetti - OSMANİYE

AA

Lokantada paket servis personeli olarak çalışan Murat İsmail Deniz (27),motosikletiyle iş yerine dönerken sanayi sitesi yakınlarında bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.Ağır yaralanan Deniz, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.