Silahlı saldırıda iki ferdini kaybeden aile, kaçan faillerin yakalanmasını istiyor - DİYARBAKIR

Çermik'in Konuksever Mahallesi'nde 17 Mart'ta uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen, baba Selahattin ve kızı 3 çocuk annesi hamile Suriye Özkahraman'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.4 kişinin tutuklandığı saldırı ile ilgili firari 2 kişinin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma yürütüyor.Saldırının muhtarlık seçimlerinden kaynaklandığını iddia eden Özkahraman ailesi olayın ardından kaçan faillerin yakalanmasını istiyor.- "İfadeni değiştirmezsen çocuklarını öldürürüz diye tehdit ediyorlar"Eşinin ve kızının öldürüldüğü saldırıya tanık olan Güzel Özkahraman (57),AA muhabirine Kürtçe yaptığı açıklamada, mahallede yaşadıkları gerginlik nedeniyle Mersin'de yaşamlarını sürdüklerini, tarlalarına bakım yapmak için Konuksever Mahallesi'ne döndüklerini söyledi.Tarladan ayrıldıkları sırada saldırıyı gerçekleştirenleri ellerinde silahlarla yol kenarında gördüklerini ifade eden Özkahraman, "(Hepinizi öldüreceğiz.) diye bağırdılar. Ben de 'Bizi Allah rızası için öldürmeyin. Aramızda bir şey yok, bizim size zararımız olmadı.' diye bağırdım." dedi.Özkahraman, gözlerinin önünde kocası ve hamile kızının öldürüldüğünü, yerde sessizce yattığından dolayı hayatta kaldığını anlatarak, silah seslerinin kesilmesinin ardından yardım istediğini belirtti."Melek gibi kızımı öldürdüler. Anneler gününde torunlarım annelerini soruyor. En küçük torunuma 'Annen cennete gitti.' diyorum. 'Çağır gelsin.' diyor." ifadelerini kullanan Özkahraman, faillerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.Özkahraman, şöyle konuştu:"Katillerin yakalanması ve ömür boyu ceza almasını istiyorum. Beni her gün tehdit etmeye devam ediyorlar. 'Çocuklarını öldüreceğiz' diyorlar. Muhtarlık için kavga ediyorlar, niye gelip bizi öldürüyorlar? Hangisine oy versek, diğeri bizi öldürüyor. Biz ikisine de oy vermiyoruz. Bu işi ancak hükümet çözer. 'İfadeni değiştirmesen çocuklarını öldürürüz' diye tehdit ediyorlar, zulüm ediyorlar."- "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz"Saldırıda babasını ve kız kardeşini kaybeden Ramazan Özkahraman (36),Konuksever Mahallesi'nde yaşayan akraba ailelerin 2004, 2014 ve 2019 yıllarındaki muhtarlık seçimlerinde 2 aday çıkardığını, kaybeden adayın her seferinde kendilerine zarar verdiğini ileri sürdü."2004'teki seçimin ardından amcamın oğlu silahlı saldırıya uğradı, ayağından vuruldu. 2014'teki seçimde ise tehditler nedeniyle ailemizden 11 hane Antalya'ya göç etmek zorunda kaldı. Ailece 2019'daki seçimde sandığa gitmeme kararı aldık." ifadelerini kullanan Özkahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her iki tarafa da oy vermedik ama HDP’lilerin desteklediği aday Emre Yalçın bunu hazmetmeyip kardeşi ve amcası oğluyla beni darbetti. Bundan dolayı kardeşlerimizle hastaneye gittik. Oraya tekrar bana saldırmak için geldiler. O arada yaşanan arbede de karşı taraftan biri omuzundan küçük bir yara aldı. Bunun üzerine araya ilçedeki şahıslar girdiler. Kabul edilmeyecek şartları kabul ettik. Olayın bu noktaya gelmemesi için birçok şartı kabul ettik. Bizden 6 aileyi bu olaydan dolayı göç ettirdiler ve 500 bin lira kan parası aldılar."- "Devletimize sığınıyoruz"Olayın ardından Mersin'e göç ettiklerini, mart ayının başında ise bağ ve bahçeleri sürmek için köye geldiğini aktaran Özkahraman, "Karşı taraf haber göndererek 'Köye gelmesinler vururuz.' demiş. Ailemiz ise barıştıklarını ve sadece tarlalarını ekmek için geldiklerini iletmiş." diye konuştu.Özkahraman, zanlıların bir kısmının firari olduğunu dile getirerek, "Devletimizden isteğimiz firari iki kişinin en kısa sürede yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması. Kolluk kuvvetlerine ve yargı mercilerine sonuna kadar güveniyoruz. Yıllardır zulüm görüyoruz. Bu zulme dur denilmesini istiyorum. Dosyanın incelenmesini ve takip edilmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Çok acı çektik. Devletimizden destek bekliyoruz, devletimize sığınıyoruz." şeklinde konuştu.- "Bu şartlarda eğitimimi devam ettirmem zor"Saldırıda babasını ve ablasını kaybeden 2019 yılında LGS'de tam puan alan Muhammed Emin Özkahraman (15),ailesinin çatışmanın içine çekilmek istendiğini dile getirdi.Özkahraman, "Bunlar ömürlerini bu kötü işlerde çürütmüşler. Silaha, terör örgütüne sarılmışlar. Onlar gibi olmak istemiyoruz. Ailemizin geleceğini korumak istiyoruz. Bu şartlar altında eğitimimi devam ettirmem zor. Her gün tehdit alıyoruz. Devletimize sığınıyoruz, yardım istiyoruz. Güvenlik güçlerimizden firari kişilerin en kısa zamanda yakalamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.Saldırıda anneleri Suriye Özkahraman'ı kaybeden Rıdvan (13) ve Esra (10) ise çok üzgün olduklarını belirtti.