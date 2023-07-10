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        Şanlıurfa'da silahlı saldırı: Hastanede hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç müdahaleye rağmen kurtarılamadı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2023 - 12:45
        Silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan Şahin Özkılıç (27), yaşamını yitirdi.

        Olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin Özkılıç , uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        #Şanlıurfa Haberleri
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