Silahlı saldırı! Kaçma anı kamerada...

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Pendik’te kafede silahlı saldırıya uğrayan İsmail Eldemir hayatını kaybetti. Şüphelinin saldırının ardından kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi, Kervan Sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. Yaya olarak kafeye geldiği iddia edilen bir kişi kafede oturan İsmail Eldemir'e silahla ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganın kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM Fotoğraf: DHA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan bulunurken Eldemir'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın üzerinde turuncu yelek olduğu yüzünün kapalı olduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca saldırganın olayın ardından kaçtığı anlar da yer alıyor. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.