Silahlı saldırı: 1 yaralı - ESKİŞEHİR

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kamil G, vatandaşların haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan Kamil G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

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