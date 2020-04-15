Silahlı kuvvetler sağlık yeteneği yönetmeliğinde değişiklik

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) personel alımında sağlık konusunda kolaylık getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni askerlik sistemiyle hayata geçirilen yedek astsubayların sağlık işlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yönetmelikle, TSK'da görev yapma konusunda da sağlıkla ilgili şartlara kolaylık getirildi.
Askerliğe engel olan hastalık listesinin de bulunduğu yönetmeliğe göre, yedek subay ve yedek astsubay adaylarının hastalık nedeniyle alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı, sınıf okullarında geçirilen sürenin üçte birinden fazla olması halinde söz konusu kişiler terhis edilecek. Bunlardan bir sonraki dönemde hastalıklarının devam etmediği sağlık raporuyla saptananlar, yeni dönemin tamamına katılabilecek.
Bunların yanı sıra vazifenin sebep ve tesiriyle haklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapamaz raporu verilen subay ve astsubaylardan yeniden göreve dönmek isteyenler, doğrudan bağlı bulundukları komutanlıklara başvurabilecek. Bunlardan göreve dönmesi uygun olarak değerlendirilenler yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilecek. "Belirtilen Görevleri Yapar" kararı alanlar Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı onayının ardından uygun göreve atanacak.
Öte yandan, yönetmeliğe, deri ve zührevi hastalıklara yönelik düzenlemeyle vücutta görünümü bozan doku bozuklukları ile ilgili hesaplama yöntemi ilave edilirken, ürolojik rahatsızlıklara ilişkin maddede aday personelin lehinde değişikliğe gidildi. MSÜ adına diğer fakültelerde eğitim görecek öğrenci adaylarına ilişkin aday kaybının önlenmesi için omurga eğrilikleri ve düz tabanlıkla ilgili düzenlemeler yapıldı.
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