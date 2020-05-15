Silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı - ADANA

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili düzenlediği operasyonda T.P. (23),O.G. (29) ve S.G'yi (33) gözaltına aldı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı Belediye Evleri kavşağında, 12 Mayıs'ta aralarında husumet olan iki taraf arasında silahlı kavga çıkmış, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralanmıştı. Olay sırasında yoldan geçen, aralarında sivil polis arabasının da olduğu 3 araca mermi isabet etmişti.