Silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi de vuruldu - ESKİŞEHİR

AA

75. Yıl Mahallesi Teksan Sanayi Sitesi'nde iki grup arasında "kız isteme" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kısa sürede büyüdü.Kavga sırasında tabanca ve tüfeklerle ateş edilmesi sonucu Bahadır A, Cihat A. ve Mert K. ile o sırada yoldan geçen Ozan G. yaralandı.İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.Diğer zanlıların da yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.