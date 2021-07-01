İlçede komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle yaralanan Durdu Kızıloluk, olay yerinden hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.