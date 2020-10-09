Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısında oturan 2 grup arasında "küfürlü konuşma" nedeniyle kavga çıktı.Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada, İ.A. (35),S.K. (50) ve C.A. (51) yaralandı.Polis ekiplerince yakalanan S.A. ile hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan İ.A. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.A. ve İ.A. tutuklandı, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ağır yaralı C.A'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.