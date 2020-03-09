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Silahlı kavga: 3 ölü 4 yaralı - KIRIKKALE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Cumhuriyet Meydanı- 112 Acil servis ekibinin yaralıya ambulansda müdahale etmesi- Jandarma ekiplerinin oly yerine gelişleri- Olay yerinde güvenlik şeridi çekilmesi

Kırıkkale'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi ölü, 4 kişi yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28),Rezzak G. (38),Yaşar D. (56),Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ü.G. üzerinde bulunan tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak, olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Kurşunların isabet ettiği Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise kentteki hastanelere kaldırıldı.Olayın ardından Keskin Kaymakamı Tekin Erdemir ile İl Emniyet Müdürü Günter Şenses olay yerinde incelemelerde bulundu.