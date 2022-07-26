Silahlarla paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

İHA

İstanbul'da bir kişinin masaya sıraladığı çok sayıda silah ve kılıçla çektiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.

İHA'nın haberine göre görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen A.S. isimli şüpheli, Küçükçekmece'de yakalanarak gözaltına altına alındı.

Şüphelinin ikametinde, iş yerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlendi. Hakkında adli işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.