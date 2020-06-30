Silahla vurulan restoran işletmecisi hayatını kaybetti - UŞAK

AA

Alınan bilgiye göre, Dikilitaş Mahallesi Şeref Caddesi'nde restoran işleten Ahmet Yılmaz (37) ile gece saatlerinde restorana gelen 3 kişi arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Yılmaz'a silahla ateş ederek kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.