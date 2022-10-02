Silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Yozgat'ta bir kişi, dini nikahlı eşini silahla vurdu.

AA'nın haberine göre, dini nikahla yaşayan K.Ç. ile D.K. otomobille gezerken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde aracı durduran K.Ç., yanında bulunan tabanca ile D.K.'ye ateş edip kaçtı.

Ağır yaralanan kadının durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.K., 112 sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından yakalanan K.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.